Covid: De Petris (Leu), Salvini smetta di prendere in giro italiani

- "Salvini continua impunemente a prendere in giro gli italiani. Ogni giorno si scaglia contro provvedimenti del governo giusti, resi indispensabili dalla necessità di frenare il contagio e giustamente votati dai suoi ministri. E' un gioco delle parti stucchevole e dannoso, finalizzato esclusivamente alla prossima campagna elettorale per le amministrative". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Leu e capogruppo del Misto al Senato, Loredana De Petris. "In un momento così drammatico un comportamento così privo di serietà è però inaccettabile. Se Salvini non è d'accordo con le necessarie misure atte a difendere la salute pubblica lo dica ai suoi ministri, li sfiduci e se ne assuma la responsabilità di fronte al Paese. In caso contrario deve smettere di fare due parti in commedia danneggiando così gravemente l'immagine del nostro Paese nel mondo e spingendo i cittadini a trascurare una prudenza e una cautela che sono invece indispensabili", conclude la presidente De Petris. (Com)