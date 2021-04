Business news: Giappone, campagna sussidi al turismo non riprenderà prima di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di non riprendere da aprile la campagna di promozione e sussidio del turismo domestico, battezzata "Go to Travel" e interrotta all'inizio di quest'anno, dopo la proclamazione dello stato di emergenza per la pandemia nelle prefetture e aree metropolitane più popolate del Paese. Secondo fonti governative citate dalla stampa giapponese, i sussidi non riprenderanno prima di giugno, a causa del nuovo aumento dei contagi nel Paese: a Tokyo, in particolare, il bilancio giornaliero dei tamponi positivi è tornato sopra la soglia di 300 lo scorso fine settimana. Il governo del Giappone ha già messo a bilancio 300 miliardi di yen (2,8 miliardi di dollari) a sostegno delle municipalità per le iniziative di sostegno al turismo. Secondo le anticipazioni, il programma riprenderà in forma limitata: lo Stato stanzierà un contributo massimo di 7mila yen (64 dollari) per ogni singola notte di pernottamento negli alberghi nel Paese, ma solo per i viaggiatori che non attraversino i confini della loro prefettura, e soltanto nelle prefetture con tassi di contagio contenuti. La campagna "Go to Travel" è stata contestata nei mesi scorsi da quanti ritengono abbia contribuito a diffondere i contagi da coronavirus. (Git)