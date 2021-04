Business news: Cina, Sinopec prevede aumento raffinazione greggio del 5,5 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Petroleum & Chemical Corp, meglio conosciuta come Sinopec, prevede di aumentare la raffinazione del greggio del 5,5 per cento quest'anno, arrivando a 250 milioni di tonnellate. La compagnia mira anche ad aumentare le vendite interne di carburante raffinato di quasi il nove per cento quest'anno per portarlo alla pari con il livello del 2019. Sinopec, la più grande raffineria di petrolio dell'Asia e il secondo produttore cinese di petrolio e gas, prevede di aumentare la spesa in conto capitale a 167,2 miliardi di yuan (25,6 miliardi di dollari), rispetto ai 135,1 miliardi del 2020. La società prevede, in particolare, di spendere 66,8 miliardi di yuan (10,2 miliardi di dollari) per l'esplorazione a monte concentrandosi sullo sviluppo del gas di scisto nel sud-ovest della Cina e sulla costruzione di terminali di gas naturale liquefatto (Gnl) nelle zone costiere, rispetto ai 56,4 miliardi di yuan (8,6 miliardi di dollari) dello scorso anno. (Cip)