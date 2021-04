Business news: India, 4 società hanno superato valore di un miliardo di dollari da inizio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’anno quattro società emergenti indiane sono diventate “unicorni”, cioè hanno superato il valore di un miliardo di dollari. Si tratta di Five-Star Business Finance Limited (finanza), Digit Insurance (assicurazioni), Innovaccer (sistemi di gestione e pagamento per la sanità) e Infra.Market (sistemi per l’acquisto di materiali edili). L’anno scorso, nonostante la pandemia di coronavirus, undici società indiane si sono aggiunte agli “unicorni”, un record: Unacademy, una rete di educatori che offre materiali per la preparazione a diversi tipi di esami; Pine Labs, azienda di tecnologie e servizi per le transazioni commerciali; FirstCry, negozio online di prodotti per la prima infanzia; Zenoti, produttore di software cloud per Spa; Nykaa, rivenditore online di prodotti di bellezza; Postman, piattaforma collaborativa per Api (Application programming interface); Zerodha, società di servizi finanziari; Razorpay, specialista dei pagamenti online; Cars24, piattaforma per la compravendita di auto usate; Glance, che fornisce contenuti fruibili dalla schermata di blocco, e Dailyhunt, applicazione per l’aggregazione di notizie. (Inn)