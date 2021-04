Business news: Mongolia, nel 2021 Pil in crescita del 6,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Mongolia crescerà del 6,8 per cento nel 2021. Lo prevede la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto sulla regione dell’Asia orientale e del Pacifico. Secondo l’istituto internazionale, sulla base delle misure di stimolo approvate dal governo per incentivare la domanda interna il prodotto interno lordo (Pil) della Mongolia dovrebbe tornare a crescere nell’anno in corso dopo la contrazione del 5,3 per cento registrata nel 2019. Inoltre, l’economia mongola dovrebbe crescere ulteriormente del 7,2 percento nel 2022 e ancora del 7,1 per cento nel 2023. Secondo la Banca mondiale, l’ampio programma di stimolo economico lanciato dal governo dovrebbe incentivare gli investimenti e la produzione nel settore non minerario attraverso una politica di prestiti mirati. Inoltre, la ripresa economica globale e l’aumento dei prezzi delle materie prime dovrebbero stimolare gli investimenti diretti esteri e la produzione nel settore minerario nazionale e nei comparti affini, inclusi i trasporti. Tuttavia, la Banca mondiale avverte anche che "inaspettati picchi di casi di Covid-19 potrebbero seriamente compromettere tale ripresa". (Res)