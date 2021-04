Business news: India, approvato programma di incentivi per l’industria della trasformazione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha approvato un programma di incentivi legati alla produzione per l’industria della trasformazione alimentare. Al programma, denominato Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (Plisfpi), sono stati destinati 109 miliardi di rupie (oltre 1,26 miliardi di euro) in sei anni, dal 2021-22 al 2026-27. Secondo le stime potrebbero essere creati 250 mila nuovi posti di lavoro. Gli obiettivi sono: sostenere la creazione di campioni globali, rafforzare i marchi indiani nei mercati internazionali e garantire prezzi remunerativi dei prodotti agricoli. L’incentivazione della produzione riguarda vari segmenti: alimenti pronti da cucinare o pronti da mangiare; frutta e verdura lavorate; prodotti marini; mozzarella; prodotti innovativi o biologici. L’attuazione sarà affidata a un’agenzia di gestione di progetto. (Inn)