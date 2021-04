Business news: Cina, approvato l'accorpamento di due colossi della chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Sinochem e il Gruppo ChemChina, due grandi compagnie cinesi dell'industria chimica, hanno ricevuto l'approvazione ad attuare un piano di ristrutturazione congiunta delle loro attività. Lo ha dichiarato la Commissione statale per la supervisione e l'amministrazione dei beni del Consiglio di Stato (Sasac) tramite una nota pubblicata sul suo sito web. Le due società intraprenderanno una ristrutturazione comune, “diventando controllate di una nuova attività interamente controllata dal Sasac”, si legge in un comunicato del gruppo Sinochem. Questa riorganizzazione congiunta “integrerà meglio le risorse, costruirà un'impresa chimica globale di livello mondiale e promuoverà lo sviluppo di alta qualità dell'industria chimica cinese”, ha affermato Sinochem. Dopo la riorganizzazione, “la nuova società si occuperà di vari settori, tra cui scienze organiche, scienze dei materiali, industria chimica di base, pneumatici in gomma e operazioni urbane”. Sinochem, con sede a Pechino, è stata fondata nel 1950. È un operatore integrato leader nell'industria petrolifera e chimica, che fornisce materiali e servizi agricoli moderni, e detiene interessi nei settori finanziario e bancario. Anche ChemChina, tra le più rilevanti imprese chimiche in Cina, con sede a Pechino, ha basi di produzione, ricerca e sviluppo in 150 Paesi e regioni del mondo e vanta una rete di marketing estesa. (Cip)