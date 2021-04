Business news: India, Maruti Suzuki vende a marzo 167.014 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica indiana, ha venduto 167.014 veicoli a marzo, il 99 per cento in più rispetto agli 83.792 dello stesso mese dell’anno scorso, in cui fu imposto il lockdown per contenere l’epidemia di coronavirus. Le vendite domestiche sono passate da 79.080 a 149.518 nel confronto col marzo del 2020, mentre le esportazioni da 4.712 a 11.597. Il segmento delle compatte (Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire) ha registrato la vendita di 82.201 unità. Seguono i Suv (Vitara Brezza, S-Cross, Ertiga) con 26.174 unità, le minicar (Alto, S-Presso) con 24.653 e la berlina di medie dimensioni Ciaz con 1.628. A febbraio sono stati venduti complessivamente 164.469 veicoli. (Inn)