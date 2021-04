Turismo: seconda Pasqua in rosso, Confindustria Alberghi, programmare da subito ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione non è meno drammatica per quanto riguarda i viaggi. Secondo quanto hanno reso noto nei giorni scorsi le Associazioni del turismo organizzato, le Agenzie di viaggio e i tour operator italiani “hanno subito perdite di fatturato di oltre il 90 per cento nel 2020 e stanno registrando perdite ancora più ingenti nel 2021”. Un’analisi Coldiretti/Ixè, resa nota in occasione della firma da parte del ministro della Salute Roberto Speranza dell’ordinanza sui viaggi all’estero, evidenzia che “il divieto di spostamenti sul territorio nazionale e l’obbligo della quarantena e del tampone per il passaggio alle frontiere cambia il programma del weekend di quasi un italiano su tre (30 per cento), che avrebbe fatto un viaggio in Italia o all’estero durante il ponte di Pasqua, se non ci fosse stata l’emergenza Covid”. La misura, secondo Coldiretti, “gela le aspettative di 2,5 milioni di italiani pronti a partire per l’estero, mentre lo stop per la zona rossa nazionale colpisce 10 milioni di persone che senza la pandemia avrebbe approfittato delle festività per fare una vacanza in Italia”. (segue) (Rin)