Bulgaria: oggi elezioni parlamentari, Gerb primo nei sondaggi ma la maggioranza non è assicurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 i partiti e otto le coalizioni che si candidano per la corsa al Parlamento di Sofia. A contendersi i 240 seggi in palio sono 6.895 candidati. Mai come questa volta emerge già prima del voto un quadro estremamente frammentato della rappresentanza politica nel Paese. Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) del primo ministro, Bojko Borisov, è in testa secondo il più recente sondaggio di Alpha Research, accreditato al 28,1 per cento, in lieve ripresa negli ultimi giorni. A seguire il Partito socialista bulgaro (Bsp) con il 19,8 per cento e la grande novità di questa tornata elettorale il movimento, C’è un popolo come questo (There are such people) del conduttore televisivo, Slavi Trifonov, la cui performance si attesterebbe attorno al 12,7 per cento. Al 12,5 per cento è invece dato il Movimento per i diritti e le libertà (Dps) di Mustafa Karadaja, partito alleato di Borisov che rappresenta la minoranza turca. A completare le formazioni politiche attese nel nuovo Parlamento sono due partiti nati o che hanno raccolto consensi sulla scia delle proteste anticorruzione della scorsa estate o che le hanno cavalcate. In piedi (Stand Up) dell’ex candidata a sindaco di Sofia e difensore civico, Maja Manolova, gravita intorno al 6 per cento mentre Bulgaria democratica di Atanas Atanasov e Hristo Ivanov, è atteso al 6,3 per cento. Unico partito nazionalista che potrebbe farcela a raggiungere la soglia di sbarramento del 4 per cento sembrerebbe il Movimento nazionale bulgaro (Vmro), alleato di governo di Borisov. Mentre la mancata conferma della coalizione dei Patrioti Uniti della scorsa legislatura dovrebbe precludere l'ingresso presso l'Assemblea nazionale di altre forze ultranazionaliste come Volya, Ataka e Vazrazhdane. (segue) (Seb)