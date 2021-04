Covid: l’America latina supera i 25 milioni di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese sta portando avanti la più rapida campagna di vaccinazione conosciuta nel continente latino americano, con il 24 per cento della popolazione che ha già ricevuto due dosi di vaccino, ma di recente ha superato il milione di contagi e i 23 mila morti per Covid-19. Il Paese più colpito dalla pandemia resta il Brasile, con 328 mila contagi decessi in totale (66 mila nel solo mese di marzo). Il Brasile procede anche con lentezza sul fronte della campagna vaccinale: circa l’8 per cento dei 212 milioni di cittadini ha ricevuto la prima dose di vaccino e solo il 2,3 per cento è completamente immunizzato. La direttrice dell’Organizzazione panamericana della salute (Ps), Carissa Etienne, ha sottolineato questa settimana che nella regione non vi sono vaccini a sufficienza e ha invitato i Paesi a continuare a puntare sulle misure di prevenzione. (Abu)