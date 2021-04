Business news: India, Metropolitana Bangalore avvierà procedure appalto per 318 carrozze e altre forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Metropolitana di Bangalore (Bmrcl, Bangalore Metro Rail Corporation Limited), in India, ha pubblicato un invito alle manifestazioni di interesse per un consulente generale che dovrà assistere la società nelle procedure d’appalto per 318 carrozze, un sistema di controllo automatico del traffico ferroviario (Cbtc) e un sistema di porte di banchina (Psd) per due delle sue linee (Rosa e Azzurra). Il consulente generale dovrebbe essere scelto entro la fine di maggio. (Inn)