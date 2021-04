Business news: India, entro il 2025 entrate per 350 miliardi di dollari l’anno in servizi tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei servizi tecnologici in India potrebbe crescere del due-quattro per cento nei prossimi cinque anni arrivando a 300-350 miliardi di dollari di entrate annue. Lo prevede una ricerca della società multinazionale di consulenza McKinsey e dell’Associazione nazionale delle compagnie di software e servizi (Nasscom) indiana. Tra i segmenti più promettenti ci sono i servizi “cloud” e quelli ingegneristici, mentre la spesa nei servizi digitali più tradizionali è destinata a diminuire. Il comparto contribuisce all’economia indiana con una quota dell’otto per cento. La percentuale delle esportazioni è invece del 27 per cento. Il valore complessivo è di circa mille miliardi di dollari, con 4,4 milioni di occupati. (Inn)