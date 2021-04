Business news: Italia-India, il 6 aprile webinar sulla moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 aprile alle 12 è in programma il webinar sulla moda “Design India”, organizzato dal Centro studi su Asia meridionale e Sud-est asiatico (Csseas) dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, dall’ambasciata d’India in Italia, dall’associazione Sakshi e dal Dipartimento di storia, cultura, religioni, arte e spettacolo (Saras) della Sapienza Università di Roma. L’obiettivo degli organizzatori è “avviare un dialogo tra designer indiani e italiani”. L’evento sarà introdotto dall’ambasciatrice Neena Malhotra e sarà moderato da Marc Robinson, modello e coreografo per sfilate di moda, e da Vas Shenoy, presidente di Sakshi. Interverranno Narendra Kumar, direttore creativo di Amazon India; Vandana Narang, preside dell’Istituto nazionale di tecnologie per la moda (Nift) di Nuova Delhi; Troy Costa, stilista di Mumbai; Cinzia Capalbo, presidente del corso di laurea in Scienze della moda della Sapienza; Olivia Spinelli, coordinatrice della Scuola di moda dell’Istituto europeo di design (Ied) di Milano; Celeste Pisenti, stilista, e Antonino Cedro, stilista di abiti da sposa. Per iscrizioni: http://bit.ly/modaindia. (Res)