Business news: Cina, le imprese statali in forte crescita

- In questi primi mesi del 2021 "le imprese statali cinesi hanno registrato una forte crescita". Lo ha dichiarato il ministero delle Finanze cinese, Liu Kun, in un comunicato. I profitti delle imprese statali cinesi sono aumentati del 150 per cento, toccando i 548,94 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di euro) nei primi due mesi del 2021. Da gennaio a febbraio 2021, infatti, le imprese hanno registrato un aumento del fatturato totale del 33,7 per cento su base annua, oltre 10 mila miliardi di yuan, una crescita dell'8,2 per cento che ha compensato gli effetti di base. Il rapporto tra debito e attività delle imprese cinesi si è attestato al 64,3 per cento alla fine di febbraio, stabile rispetto al livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, come mostrano i dati del ministero. (Cip)