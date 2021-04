Business news: Sony cambia nome dopo 60 anni, si ribattezza "Sony Group"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sony Corp., storico nome giapponese dell'industria elettronica, ha annunciato il primo aprile di essersi ribattezzata "Sony Group Corp.". Il cambio di denominazione è il primo operato dall'azienda in oltre sei decenni, e risponde all'esigenza di meglio riflettere i differenti interessi e settori di attività di Sony: dai servizi finanziari sino al gaming e all'intrattenimento. Sony Group intende lavorare per massimizzare le sinergie tra i diversi rami del gruppo. "Sony Corp" identificherà il solo ramo dell'elettronica, che sino ad oggi era denominato "Sony Electronics". Negli ultimi anni l'azienda giapponese ha recuperato parte del lustro che le era valso negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso dalla commercializzazione dei Walkman, grazie alle consolle per videogiochi PlayStation e alla forte domanda di sensori d'immagine per videocamere e smartphone. Sony sta anche concentrando sempre più risorse nel campo degli Anime (film d'animazione giapponesi) tramite la controllata Aniplex Inc; l'azienda è co-distributrice di "Demon Slayer", serie televisiva d'animazione basata su un manga di successo internazionale. (Git)