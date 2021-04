Difesa: Aeronautica, oggi due decolli "su allarme" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quasi contemporaneamente due caccia intercettori Eurofighter EF2000, in servizio presso il 51mo Stormo di Istrana (TV) hanno ricevuto l'ordine di decollo immediato - in gergo tecnico "scramble" - e sono intervenuti per identificare un velivolo da trasporto di una compagnia aerea statunitense che, durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale, aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo civile. Una volta raggiunto il velivolo nell'aerea a Nord di Bolzano, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale "guida caccia" a terra, è stata effettuata la prevista procedura di "visual identification" (Vid) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo e ripristinati i contatti radio, i caccia hanno fatto rientro all'aeroporto militare di Istrana.