Difesa: Aeronautica, oggi due decolli "su allarme" (3)

- Entrambe le missioni sono state coordinate e gestite dall'IT-Aoc, articolazione del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (FE), responsabile della sorveglianza e del controllo dello spazio aereo nazionale. Attraverso i suoi reparti di volo, l'Am mette a disposizione della collettività, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita e le missioni di difesa dello spazio aereo nazionale, come accaduto oggi. (Com)