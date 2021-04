Covid: l’America latina supera i 25 milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’America latina ha superato la soglia dei 25 milioni di contagi da Covid-19 nel pieno di una nuova ondata di casi che obbliga molti Paesi a mantenere rigide le restrizioni antipandemiche durante le festività pasquali. Lo scrive il quotidiano argentino “Clarin”, secondo cui nel continente sono saliti inoltre a 788 mila i decessi per Covid-19. L’Uruguay, considerato fino a poco tempo fa un Paese modello nella gestione dell’emergenza, ha fatto registrare in settimana il suo record giornaliero di morti, 35, e vede anche aumentare il numero dei contagi. Il governo di Montevideo, malgrado gli appelli dell’opposizione, continua tuttavia ad appellarsi alla “libertà responsabile” dei cittadini resistendo alle pressioni per più rigide restrizioni. Finora nel Paese circa il 20 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (CoronaVac o Pfizer). Il Cile, intanto, ha deciso di chiudere le frontiere a partire da lunedì 5 aprile. (segue) (Abu)