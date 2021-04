© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 4 aprile, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2028m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tra notte e mattina addensamenti nuvolosi irregolari con qualche precipitazione sui settori occidentali piemontesi, in via di esaurimento. Ampie schiarite ovunque nel corso del giorno. Clima decisamento più fresco con calo termico anche di 7-8°C nei valori massimi.(Rpi)