Giordania: arrestate 20 persone fra cui ex principe ereditario, si sospetta tentato golpe

- Le autorità giordane hanno arrestato oggi l'ex principe ereditario Hamzah bin Hussein, figlio maggiore del defunto re Hussein e la sua quarta moglie di origine statunitense, oltre ad altre 20 persone. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa "Petra", che cita fonti di sicurezza, le persone in questione avrebbero tentato di mettere in atto un golpe e rappresenterebbero una “minaccia alla stabilità del Paese”. Sharif Hassan bin Zaid, l'ex capo della corte reale, Bassem Ibrahim Awadallah, e altri sono stati arrestati "dopo un attento monitoraggio", si legge sull’agenzia di stampa giordana. Secondo l'emittente televisiva panaraba satellitare "Al Arabiya", che cita "fonti informate" gli arresti in Giordania includerebbero stretti collaboratori del principe Hamzah. Le persone coinvolte e fermate dalle autorità giordane comprenderebbero figure della sicurezza ed esponenti tribali, ma altri arresti legati a questa vicenda sarebbero in arrivo nel Paese mediorientale. (Res)