Business news: Kazakhstan, divieto import carburanti non verrà esteso oltre il primo aprile

- Il ministero dell'Energia del Kazakhstan non intende estendere il divieto di importazione di carburanti valido sino al primo aprile. È quanto riferito dal dicastero kazakho sul suo canale Telegram. In precedenza, il ministero ha spiegato che il divieto di importazione di gasolio ha consentito di garantire un equilibrio fra i volumi di prodotti petroliferi prodotti in Kazakhstan e quelli importati. Il 13 ottobre dello scorso anno, il ministero dell'Energia del Kazakhstan ha vietato l'importazione di benzina, gasolio e carburante per mezzi aerei tramite trasporto ferroviario, stradale e oleodotto fino al sino al primo novembre 2020 per poi estenderlo sino al primo aprile 2021. (Res)