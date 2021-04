Business news: Giappone, la Guardia costiera aggiunge due elicotteri Airbus H225 alla sua flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera del Giappone espanderà la sua flotta con due nuovi elicotteri Airbus H225, portando il totale della sua flotta di Super Puma a 17, composta da due AS332 e 15 H225. Lo rende noto la stessa Airbus in un comunicato. Il più grande operatore di Super Puma in Giappone ha ricevuto il suo decimo Airbus H225 nel febbraio di quest'anno. I nuovi elicotteri si uniranno alla sua crescente flotta per supportare le attività costiere territoriali, l'applicazione della sicurezza e le missioni di soccorso in caso di disastri nel Paese. "Dalla consegna del primo Super Puma quasi 30 anni fa agli ultimi ordini di H225, apprezziamo molto la continua fiducia della Guardia costiera giapponese nei nostri prodotti e servizi", ha detto Guillaume Leprince, managing director di Airbus Helicopters in Giappone. "Questo ripetuto ordine dell'H225 rafforza la posizione dell'elicottero come riferimento nelle operazioni SAR e nell'applicazione della sicurezza. Siamo orgogliosi di come l'impiego della flotta dell'agenzia abbia garantito il successo delle missioni nel corso degli anni. Airbus continuerà a garantire l'alta disponibilità della flotta, a sostegno delle sicure operazioni dell'agenzia". (Com)