Business news: ministri Finanze Asean, vaccinare la popolazione per riaprire i confini

- I ministri delle Finanze dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) hanno deciso di raddoppiare gli sforzi per vaccinare la popolazione della regione e riaprire così in sicurezza i confini. È quanto emerge dalla riunione che i ministri hanno tenuto in formato virtuale alla presenza di alcuni governatori delle banche centrali dei Paesi membri. "I ministri hanno discusso delle modalità di ripresa dalla pandemia di Covid-19 e di come prepararsi ad eventuali crisi future”, ha spiegato in un post su Facebook il ministro delle Finanze di Singapore, Heng Swee Keat, ricordando che l’ultimo incontro di questo genere in presenza risaliva al 2019 e si era tenuto a Chiang Rai, in Thailandia. Heng ha sottolineato che durante la riunione si è parlato anche di “connettività digitale” e in particolare di “pagamenti transfrontalieri”. "Affinché l'ordine globale non diventi più incerto, l’Asean deve rimanere unita e trovare collettivamente possibili soluzioni ai problemi", ha aggiunto il ministro di Singapore. (Res)