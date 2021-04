Business news: i fornitori di Apple aderiscono alla campagna per la neutralità carbonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha annunciato il 31 marzo che oltre 110 dei suoi partner di produzione in tutto il mondo stanno convertendo la loro produzione destinata all'azienda californiana alla piena dipendenza da fonti di energia rinnovabili, con quasi 8 gigawatt di progetti ad energia pulita pianificati. "Siamo fermamente impegnati ad aiutare i nostri fornitori a conseguire la neutralità carbonica entro il 2030, e siamo entusiasti che le aziende che si sono unite a noi abbracciano questo obiettivo, in Paesi come Germania, Cina, Stati Uniti, India e Francia", ha affermato Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali. Una volta concretizzati, i progetti ridurranno di oltre 15 milioni di tonnellate annue le emissioni di CO2 nell'atmosfera. (Nys)