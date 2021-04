Roma 2021: Calenda (Azione), mi ritiro solo se Pd candida Totti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione Carlo Calenda non ha intenzione di ritirare la sua candidatura a sindaco di Roma. Lo ribadisce in un post su Facebook: "Come ho spiegato molte e molte volte non mi ritiro anche se si candidassero Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Gentiloni, Letta, Madia, Conte, separati o tutti insieme. Unico caso di forza maggiore, Francesco Totti. E non escludo che dopo questo post il Pd glielo vada a chiedere", ha aggiunto Calenda. (Rer)