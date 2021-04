© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla Regione guidata da Nicola Zingaretti quattro milioni di euro per offrire nuova vita ai mercati, con un bando aperto ai Municipi che unisce innovazione tecnologica e promozione territoriale. Perché nel mondo oltre il Covid 19 dovremo cambiare tutto. E il Lazio è già al lavoro”. Lo afferma in una nota il segretario del Pd romano Andrea Casu. (Com)