Brasile: Lula apre a una candidatura nel 2022, “se necessario sono pronto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Brasile Lula da Silva potrebbe candidarsi in occasione delle elezioni presidenziali del 2022, ma solo se fosse “necessario”. Lo ha detto in un’intervista all’emittente televisiva portoghese “Rpt”. “Se dovessi essere in salute e se dovesse essere necessario, sarò lì a combattere. Ma al momento non è una mia priorità”, ha dichiarato Lula sottolineando tuttavia come il primo obiettivo del Partito dei lavoratori (Pt) alle elezioni debba essere quello di rimuovere dal potere l’attuale presidente, Jair Bolsonaro. “Il Pt deve ora mettere i suoi leader nelle condizioni di lavorare per il Paese. Occorrerà poi decidere se presentare un candidato alla presidenza o se far parte di un fronte più ampio. C’è tempo per tutto. L’unico punto fermo è che Bolsonaro non può continuare a governare il Brasile”, ha aggiunto l’ex presidente accusando l’attuale capo dello Stato di “aprire controversie con tutti i Paesi”. (segue) (Brb)