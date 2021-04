Brasile: Lula apre a una candidatura nel 2022, “se necessario sono pronto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema ha annullato lo scorso 9 marzo tutte le condanne per corruzione nei confronti di Lula da Silva e ne ha ripristinato i diritti politici, permettendo al leader socialista brasiliano di candidarsi eventualmente per cariche pubbliche. Presidente del Brasile tra il 2003 e il 2010, Lula era stato condannato nel 2018 a dodici anni e un mese di carcere con l’accusa di aver accettato un lussuoso appartamento dalla società di costruzioni Oas in cambio di presunti favori politici. La sentenza aveva anche portato alla caduta della sua candidatura alla presidenza in un momento in cui era favorito in vista delle presidenziali del 7 ottobre del 2018, poi vinte da Bolsonaro. (Brb)