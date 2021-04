Bulgaria: domani elezioni parlamentari, Gerb primo nei sondaggi ma la maggioranza non è assicurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria torna al voto domani, domenica 4 aprile per le elezioni parlamentari: la prima tornata regolare negli ultimi 12 anni dopo vari ritorni anticipati alle urne, nonché la prima a tenersi nel contesto della pandemia da Covid-19. Sono 6,7 milioni i cittadini bulgari aventi diritto al voto che potranno esprimere per la prima volta la propria preferenza nei quasi 12 mila seggi elettorali aperti anche tramite macchine per il voto elettronico. I cittadini in isolamento per il coronavirus potranno votare attraverso delle postazioni mobili e l’accesso alle urne sarà regolato secondo le prescrizioni previste per il contrasto alla pandemia. Sono 88 gli ospedali autorizzati ad ospitare sezioni elettorali per i pazienti affetti da Covid-19. Le urne saranno aperte dalle 7 del mattino e si chiuderanno alle 20 di sera (rispettivamente le 6 e le 19 in Italia); i seggi all'estero rispetteranno gli stessi orari. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 4 marzo, sono 63.500 i bulgari all'estero che si sono registrati per il voto a distanza: la maggior parte da Turchia, Regno Unito, Germania, Spagna e Stati Uniti. Il silenzio elettorale è iniziato dalla mezzanotte di ieri. (segue) (Bus)