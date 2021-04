Yemen: coalizione a guida saudita, sventato attacco con barchino esplosivo a Salif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione a guida saudita ha distrutto un barchino carico di esplosivo nel porto yemenita di Salif, in procinto di essere utilizzato per compier un attacco da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi. Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya”. La “milizia Houthi continua a minacciare le linee di navigazione e il commercio globale”, ha fatto sapere la coalizione. Secondo quest’ultima, gli Houthi “sfruttano l’accordo di Stoccolma come un ombrello per lanciare attacchi ostili dal governatorato di Al-Hodeidah”. (Res)