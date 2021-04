© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi tira le molotov a medici, infermieri e volontari è un vigliacco. Piena solidarietà agli operatori del centro di via Morelli a Brescia per come operano per garantire tamponi e vaccini ai cittadini bresciani. Facciamo appello alle autorità competenti affinché sia fatta piena luce". Lo ha scritto su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza del Pd.(Rin)