Difesa: Aeronautica, oggi due decolli "su allarme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio un C130J della 46ma Brigata aerea e due caccia intercettori del 51mo Stormo di Istrana (TV) portano a termine rispettivamente un volo ambulanza per una piccolissima paziente di 5 mesi e un'intercettazione sui cieli di Bolzano. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica militare (Am). Si è da poco concluso il volo del C130J della 46ma Brigata aerea dell'Am che ha trasportato una piccolissima paziente di 5 mesi in imminente pericolo di vita. Il trasporto, attivato su richiesta della Prefettura di Sassari, è avvenuto con la massima urgenza da Alghero a Genova. Si è concluso con il trasferimento della piccola all'ospedale Gaslini. Il C130J, uno degli assetti che l'Am tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, era decollato dall'aeroporto di Pisa nella tarda mattinata alla volta di Alghero, dove ha imbarcato l'ambulanza che trasportava la piccola, la mamma e l'equipe medica che ne ha curato l'assistenza sanitaria. (segue) (Com)