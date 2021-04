Vaccini: Mandelli (FI), V-Day in Autodromo Monza bella iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Autodromo di Monza si conferma una grande risorsa per il territorio, e non solo dal punto di vista sportivo. Il 'Vaccine Day' promosso per questo e per il prossimo fine settimana darà infatti un contributo importante alla campagna vaccinale per gli over 80 monzesi e della Brianza". Così in una nota il deputato monzese di Forza Italia e vicepresidente della Camera Andrea Mandelli, intervenuto all'inaugurazione del centro vaccinale all'Autodromo di Monza. "Non possiamo che ribadire il ringraziamento a tutto il personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni nell'impianto sportivo monzese così come in tutta Italia. E ringrazio Ats Brianza, Asst Monza, Asst Brianza, Comune di Monza e Autodromo Nazionale di Monza per questa bella iniziativa in favore della collettività", ha concluso.(com)