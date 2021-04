Droga: Evangelista (M5s), Dadone farà ottimo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi alla ministra Fabiana Dadone sono inaccettabili e denotato molta superficialità, anche dal punto di vista giuridico. La delega assegnata dal presidente Draghi è un atto di serietà e credibilità, il lavoro della Ministra lo dimostrerà". Lo afferma la senatrice del M5s Elvira Lucia Evangelista, vicepresidente della commissione Giustizia. "Il Movimento cinque stelle considera una priorità assoluta il contrasto all'enorme business illegale del traffico di stupefacenti e agli ingenti danni arrecati, soprattutto ai giovani, da diverse droghe vecchie e nuove. Ricordo però agli esponenti del centrodestra che oggi insorgono, che la Corte di Cassazione ha fissato i limiti entro i quali è consentita la coltivazione domestica della Cannabis per uso personale e al legislatore, cioè a noi parlamentari, spetta il compito di recepirlo nelle norme dello Stato - aggiunge -. In Italia chi è gravemente malato e vuole fare uso di cannabis a scopo terapeutico si trova in difficoltà perché il Ssn non è in grado di fornire il prodotto nella giusta qualità e quantità. Oltre al danno la beffa: se il malato ricorre all'autoproduzione finisce sotto processo. E ciò nonostante quanto affermato nel 2019 dalla Corte di Cassazione. C'è un lavoro serio e importante da fare in sinergia con tutte le forze politiche, abbandonando la propaganda".(com)