Spagna: 100 arresti in vasta operazione contro traffici droga dal Marocco

- La polizia spagnola ha arrestato 100 membri di una banda criminale dedita a trasportare hashish e marijuana dal Marocco alla Spagna su imbarcazioni veloci. Lo riferisce una nota della polizia spagnola. La banda criminale utilizzava le barche con i carichi di droga per attraversare il Mediterraneo ma anche per risalire il fiume Guadalquivir in modo da rifornire la Spagna meridionale. Secondo quanto spiegato dalla Guardia civil, una serie raid hanno portato agli arresti oltre che al sequestro di cinque tonnellate di hashish e 230 chilogrammi di marijuana.(Spm)