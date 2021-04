Albania: Covid, al via vaccinazioni degli agenti di polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese si è recato Turchia per una serie di incontri finalizzati a concludere accordi sui vaccini contro il Covid-19. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Rama avrebbe incontrato in particolare i vertici della società Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret. Il Parlamento albanese ha autorizzato nelle scorse settimane il governo a negoziare con altre case farmaceutiche, oltre a Pfizer e AstraZeneca, le forniture di vaccini contro il Covid-19. L'autorizzazione è avvenuta con il voto favorevole di 95 deputati del Parlamento di Tirana, mentre il ministro della Sanità albanese Ogerta Manastirliu ha difeso la volontà di procedere in questo senso da parte del governo osservando come anche Paesi europei quali Italia e Germania stia facendo lo stesso per ampliare il numero di dosi di vaccino anti Covid disponibili. "Una serie di Paesi Ue che non escludono più ogni vaccino, come Germania e Italia, hanno dichiarato che cercheranno di avere anche il vaccino russo Sputnik V a causa delle carenze nelle forniture", ha affermato la ministra albanese. Manastrirliu ha evidenziato che in questa fase è necessario diversificare il portafoglio dei vaccini disponibili per "avviare vaccinazioni di massa" dei cittadini in Albania. La decisione del Parlamento albanese ha dato il via libera al governo di Tirana per negoziare le forniture di vaccini da Russia e Cina. (segue) (Alt)