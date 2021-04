Covid: in Lombardia 4.132 nuovi positivi, decessi +97

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 4.132 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 57.954 tamponi per un rapporto pari al 7,1 per cento. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute con i dati sull’andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registra un aumento di cinque pazienti ricoverati nelle terapie intensive con il totale dei posti occupati che arriva 862. I nuovi decessi sono 97 con il numero complessivo che arriva a 31.056. Attualmente nella regione sono 94.125 le persone positive in caso di 2.531 rispetto a ieri (96.656).(Rem)