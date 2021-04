Economia: Azimut, i problemi dell’Europa potrebbero essere sovrastimati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percezione generale è che gli Stati Uniti abbiano superato l’Europa per quanto riguarda stimoli economici e vaccinazioni, ma i problemi del nostro continente potrebbero rivelarsi “sovrastimati”. Lo scrive nel suo ultimo rapporto il gruppo italiano di consulenza e gestione patrimoniale Azimut. “Prendendo come riferimento la lotta alla pandemia, gli Stati Uniti vengono descritti come la nazione che ha saputo dare la risposta più efficace sotto tutti gli aspetti: monetario, fiscale e farmacologico. Soprattutto dal punto di vista farmacologico i due vaccini più efficaci e meno controversi sono stati sviluppati da Pfizer e Moderna, e gli Stati Uniti sono stati molto più veloci nell'introduzione del vaccino. Anche nel Vecchio Continente, il Regno Unito, che è al di fuori dell'Unione europea, è molto più avanti nella somministrazione di vaccini rispetto al resto dell'Europa. Questo ritmo variabile di vaccinazione tra i paesi sta portando ad una chiara dicotomia nelle prospettive di crescita: gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno già pianificando le fasi per la riapertura delle loro economie, mentre l'Europa è costretta ad attuare nuovi o più stringenti blocchi, ritardando la ripresa economica e mettendo a rischio la sopravvivenza di diverse aziende”, osserva Azimut. (segue) (Res)