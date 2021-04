Economia: Azimut, i problemi dell’Europa potrebbero essere sovrastimati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, prosegue il rapporto, in termini di sostegno fiscale gli Stati Uniti sono stati elogiati per la quantità di stimoli approvati, comprese le misure per il sostegno diretto a cittadini e imprese. Anche l'Europa lo scorso anno ha potuto compiere progressi significativi raggiungendo un risultato storico con l'approvazione del Recovery Fund, “ma la percezione del mercato è che abbia fatto ben poco rispetto agli Stati Uniti”. Tuttavia, i dati macroeconomici Usa sono ancora al di sotto delle aspettative del mercato, come rilevato dal Citi Economic Surprise Index (Cesi), che misura il livello di sorpresa dei dati rispetto alle aspettative del mercato. Al contrario, i dati effettivi dell’Europa sono migliori delle aspettative. “Nonostante i venti contrari, l'Eurostoxx50 è riuscito a ottenere le stesse prestazioni da inizio anno dell'S&P500. Ciò suggerisce che se le notizie negative si interromperanno e il sentiment diventasse più positivo, potrebbe esserci una sovraperformance sostenuta delle azioni europee”. Secondo Azimut, nelle prossime settimane la distribuzione del vaccino in Europa dovrebbe accelerare. Inoltre, una volta che le popolazioni americana e britannica saranno state completamente vaccinate, la disponibilità di vaccini per l'Europa potrebbe aumentare, abbreviando i tempi per ottenere l'immunità di gregge che ora è stimato per metà luglio. I problemi dell'Europa potrebbero quindi rivelarsi “sovrastimati”. (Res)