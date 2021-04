Roma 2021: Pedica (Cdem), candidato ideale è Calenda, troppi galli in pollaio si beccano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd a Roma comincia male. Se il segretario Letta guarda a Gualtieri per il candidato sindaco e la vicesegretaria Tinagli a Calenda, si rischia di ritrovarsi con due galli nello stesso pollaio che si beccano". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "E, alla fine, c'è il pericolo che arrivi la volpe, cioè il centrodestra. Se il centrosinistra continua a non trovare una soluzione unitaria, rischiamo solo di mettere su un piatto d'argento la vittoria al centrodestra. Bisogna dare atto a Calenda di aver sempre evidenziato la confusione che regna nel Pd. Tra l'altro, se si continua a parlare di primarie solo per perdere tempo e magari per far partecipare qualche micro-candidato per dargli un po' di visibilità, si diventa ridicoli". (Com)