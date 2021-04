Grecia-Turchia: ministro Difesa Akar, Atene cessi "azioni provocatorie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un certo riavvicinamento nei rapporti tra Atene e Ankara, che dovrebbe concretizzarsi in un incontro tra i ministri degli Esteri Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu a metà aprile, nelle ultime ore si registra un nuovo incremento delle tensioni. Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro dell'Energia turco, Fatih Donmez, il Paese intende riprendere "presto" il programma di esplorazioni nel Mediterraneo orientale. Secondo Donmez, la nave per le ricerche sismiche Oruc Reis continua il suo lavoro a largo di Antalya; la Barbaros è in manutenzione in un cantiere a Tuzla; la Yavuz tornerà presto ai suoi lavori in programma nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)