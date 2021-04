Grecia-Turchia: ministro Difesa Akar, Atene cessi "azioni provocatorie" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si recherà in visita in Turchia il 14 aprile, "se le circostanze lo consentiranno", ha ribadito ieri il portavoce del ministero Alexandros Papaioannou nel corso di una conferenza stampa in videoconferenza. L'incontro ad Ankara con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, molto atteso nell'ambito della ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia, sarà il primo negli ultimi quattro anni tra i ministri degli Esteri dei due Paesi. Le due parti dovrebbero discutere questioni relative alle relazioni bilaterali e alla cooperazione regionale, ha chiarito Papaioannou. Alla richiesta di commentare la prossima visita del primo ministro Kyriakos Mitsotakis in Libia, Papaioannou ha rivelato che l'ambasciata greca a Tripoli riaprirà nei prossimi giorni e prima della sua visita, per preparare il terreno e rafforzare le relazioni bilaterali con la Libia. (segue) (Gra)