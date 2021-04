Grecia-Turchia: ministro Difesa Akar, Atene cessi "azioni provocatorie" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato mercoledì 31 marzo ad Atene l'ambasciatore della Turchia, Burak Ozugergin. I colloqui si sono concentrati sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi regionali in vista della probabile visita del ministro greco in Turchia il 14 aprile. Fonti diplomatiche hanno affermato che Dendias ha ribadito l'appello di Atene affinché Ankara si astenga dalle provocazioni che rischiano di intensificare le tensioni nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale, dopo che il giorno precedente la Turchia ha accusato la Grecia di violare i diritti della sua minoranza musulmana "turca" e di perseguire politiche dirette contro Ankara, sottolineando che Atene dovrebbe invece "rispettare il diritto internazionale". Dendias ha detto che affermazioni di questo tipo non aiutano a consolidare un clima costruttivo tra i due Paesi, secondo quanto riferito dalle stesse fonti. (segue) (Gra)