Grecia-Turchia: ministro Difesa Akar, Atene cessi "azioni provocatorie" (5)

- Il 62esimo round dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia si è concluso il 17 marzo ad Atene con un incontro a livello di segretari generali in carica dei ministeri degli Esteri di entrambi i Paesi affrontando quindi un dialogo più politico. La seconda giornata di colloqui si è inserita nei tentativi di mantenimento di canali di comunicazione aperti per garantire la necessaria funzionalità nelle relazioni bilaterali tra Grecia e Turchia. Il punto centrale da affrontare per futuri negoziati ufficiali resta la delimitazione della piattaforma continentale e della Zona economica esclusiva (Zee) nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Al termine della prima giornata, invece, le due parti non hanno fatto trapelare dettagli significativi. La delegazione turca includeva anche esperti sulla questione cipriota. Questa tema è stato sollevato, insieme alle divergenze sulla delimitazione delle Zee e sullo sfruttamento delle risorse nel Mediterraneo orientale. (Gra)