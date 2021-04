Milano: muore dopo cedimento balaustra ponte, cordoglio del sindaco Sala a famiglia vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dell'incidente in cui ha perso la vita Andrea Elifani lascia tutti noi sgomenti. Ai suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze". È il commento in una nota del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito all'incidente che ha causato la morte del 40enne. Poco dopo le 18 di venerdì sera Elifani è precipitato da un'altezza di tre metri dopo che una parte della balaustra del ponte "de pan fiss" sul Naviglio Martesana ha ceduto. Il 40enne ha sbattuto violentemente la testa sul pavé sottostante ed è successivamente morto all'ospedale Niguarda dove era stato trasportato in condizioni critiche. "Saranno accertate le dinamiche di questo triste accadimento, nel ricordo di Andrea e nel rispetto della sua famiglia e di tutti i milanesi - aggiunge Sala - E faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché certi eventi tragici non accadano mai più". I rilievi e le indagini sono condotte dalla Polizia locale. (Rem)