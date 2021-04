Cina-Usa: Pechino invita Washington a interrompere ogni contatto ufficiale con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita ancora una volta gli Stati Uniti a interrompere “ogni forma di contatto ufficiale” con Taiwan. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, nel corso della conferenza stampa quotidiana, facendo riferimento in particolare alla visita compiuta in settimana a Taipei dall’ambasciatore statunitense a Palau, John Hennessey-Niland, primo diplomatico a visitare in via ufficiale l’isola di Taiwan dalla rottura delle relazioni diplomatiche nel 1979. Nei giorni successivi, inoltre, il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price ha fatto sapere che gli Usa continueranno a considerare “eventuali opportunità per visite a Washington o a Taipei” da parte di alti funzionari dei due Paesi. “Invitiamo gli Stati Uniti a comprendere pienamente la natura altamente sensibile della questione di Taiwan e aderire al principio ‘Una sola Cina’”, ha dichiarato Hua. La portavoce ha inoltre chiesto all’amministrazione del nuovo presidente Joe Biden di “smetterla di giocare sul fuoco come ha fatto la precedente amministrazione” di Donald Trump. “Davvero agli Stati Uniti interessa della gente di Taiwan? O forse stanno solo usando Taiwan come strumento della propria strategia per contenere la Cina?”, ha chiesto Hua.(Cip)