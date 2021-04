Clima: Di Maio, rispetto del pianeta e nuovi posti di lavoro con transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop26, è uno degli eventi internazionali più importanti di quest’anno, insieme al vertice G20 organizzato dalla presidenza italiana. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo su Facebook. "La Cop26 - ha affermato Di Maio -, che come Italia co-presiediamo insieme al Regno Unito, avviene nel momento storico in cui, finalmente, abbiamo preso consapevolezza a tutti i livelli che gli stravolgimenti climatici non sono più uno dei tanti temi da affrontare, ma è 'il' tema, prioritario per tutti noi". Secondo il ministro, "rispetto del pianeta, benessere dei cittadini e nuovi posti di lavoro" sono i "tre obiettivi che possiamo raggiungere rimanendo uniti, lavorando in sinergia con gli altri Stati, e puntando sulla transizione ecologica. Quest’anno - ha proseguito - avremo la possibilità di utilizzare i miliardi del Recovery per invertire la rotta rispetto alle politiche usate fino ad oggi, caratterizzate da modelli di sviluppo inadeguati che hanno prodotto solo danni ambientali. Dobbiamo puntare sull’economica circolare e sulle rinnovabili. Questo è il futuro, una grande occasione per generare benessere e consegnare alle prossime generazioni un Paese meno inquinato", ha concluso Di Maio.(Res)