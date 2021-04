Omofobia: Picierno (Pd), approvare ddl Zan è passaggio fondamentale per cultura liberale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ddl Zan "è ancora incagliato in commissione Giustizia al Senato, a causa di Lega e Fratelli d’Italia che si mettono di traverso in modo strumentale. Il tema dei diritti civili è fondamentale per ogni democrazia moderna e non può restare ostaggio del tatticismo politico della destra più becera". Lo sottolinea, in una nota, l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. "Non possiamo tornare indietro, magari sulla strada di Orban, con il quale Salvini flirta abitualmente. La lotta alle discriminazioni - sottolinea Picierno - deve rappresentare uno dei cardini dell’azione di governo. L’Italia deve abbracciare interamente i valori della cultura liberale che avanza in Europa e il ddl Zan procede in questa direzione. In particolare mi rivolgo alla Lega: decida se stare al Governo o all’apposizione e metta fine a ogni furbesca ambiguità”.(Com)