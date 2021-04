Libia: deputata a “Nova”, mancato referendum su legge elettorale non rispetta volontà popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svolgere le elezioni in Libia sulla base della Dichiarazione costituzionale preparata da una commissione selezionata dalle Nazioni Unite e imporla ai libici è un grave disastro. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Nadia Omran, membro dell’Assemblea costituente per la stesura della Costituzione. Secondo Omran, bypassare il referendum sulla proposta costituzionale del 2017 rappresenta il disprezzo per la volontà popolare e mira a imporre testi normativi al servizio di certe persone. Mercoledì, 7 aprile, la commissione legale del Foro per il dialogo politico si riunirà a Tunisi per discuter della legge elettorale, in vista del voto del 24 dicembre 2021, secondo alcune fonti. Omran ha indicato che spetta alla missione delle Nazioni Unite aiutare i libici, rafforzare il percorso democratico e ignorare l’accordo di Hurghada, secondo cui è necessario svolgere il referendum prima di andare al voto. "Devono esserci regole di governo costituzionali chiare e solide che garantiscano l'esistenza di un sistema di governo costruttivo e di un sistema di governo locale a tutela dei diritti e delle libertà”, ha aggiunto Omran, secondo cui “altrimenti si sta manomettendo il destino dei libici”. (segue) (Lit)